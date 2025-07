Liberté d'expression : Marie Rose Faye hausse le ton et dénonce « un manque de respect » envers le Pm

La directrice générale de l’Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (l'ADEPME) et porte-parole adjointe du parti Pastef, Marie Rose Faye s’est exprimée sur l’actualité politique du pays notamment sur la sortie de son leader de parti Ousmane Sonko, mais aussi sur la liberté d’expression.



Pour la porte-parole adjointe du Pastef : « La liberté d'expression ne veut pas dire manquer de respect aux gens, ne veut par dire enfreindre la liberté des autres. La liberté d’expression ou d’opinion consiste à dire ta pensée. Mais, il faut le faire avec la manière. Quand tu t' exprimes en faisant du tort à quelqu’un d’autre, là ce n’est plus de la liberté d’opinion. On peut critiquer dans la mesure du possible avec les termes qu’il faut. Ce qui va permettre à ceux qui te suivent ou t’écoutent de pouvoir se corriger, ou se perfectionner. Mais si à la place, ton intention derrière cette expression d’opinion c’est de salir la personne, là ce n’est pas une critique constructive », a expliqué la directrice de l’ADPME, lors de l’émission « Face au jury » sur PressAfrik TV, de ce dimanche 13 juillet.



On a l'impression que le premier ministre, Ousmane Sonko n'est pas très réceptif aux critiques et aux divergences d'opinion, comme exemple les cas de Badara Gadiaga, Abdou Nguer...?



A cette question, la porte-parole adjointe de Pastef de répondre : « Les cas de Badara Gadiaga, Abdou Nguer, entre autres, ne peuvent être considérés comme des divergences d’opinion, mais plutôt un manque de respect envers Ousmane Sonko. Il faut faire la différence entre divergence d’opinion et salir une personne. Parce qu’une divergence d’opinion, c’est avoir des points de vue différents sur une situation, une chose, par ailleurs salir une personne, c’est être toujours prêt à le critiquer à la moindre occasion, tenir des propos en son encontre que tu ne pourrais tenir envers ton supérieur. Et ça c’est aussi un manque de respect. Tu peux exprimer une opinion contraire sans pour autant manquer de respect à qui que ce soit », Selon les explications de Marie Rose Faye.



Lors de sa dernière sortie, le Premier ministre a traité les membres de la société civile "de fumiers" et les qualifie "de résidus". Interpellée sur ces propos jugés injurieux par certains, Marie Rose Faye a jugé que : « C’est très bien ». Avant de poursuivre : « Pour exemple, hier j’ai visionné un extrait d’une vidéo où un chroniqueur pleurait parce qu’on a insulté son frère. Et maintenant un père de famille, à chaque fois, il y a des gens qui tiennent des propos malsains contre lui. Essayons de voir l’ampleur des choses quand même, c’est un être humain doté d’un cœur et il a des ressentiments. Si l’autre à pleurer à cause d’une injure, alors, lui qui endure tous ces critiques méprisantes, comment devrait-il réagir ? Il faut lui reconnaitre son sang-froid qu’il a su garder depuis tout ce temps sans jamais se défouler. C’est une leçon de résilience et un exemple à suivre pour tout sénégalais », a déclaré Marie Rose Faye.



Quant à la possibilité d’un retour du Premier ministre Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale, elle a indiqué qu’on ne peut pas planifier l’avenir. « Personne ne peut prédire les plans de Dieu. Pour l’heure notre seul objectif c’est de pouvoir réaliser les promesses qu’on a tenu envers les populations dans les cinq années à venir. Et je prie pour ce que rien ne vient mettre un frein à tous ces projets », a conclu la directrice.