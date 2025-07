Seydi Gassama à Me Ciré Clédor Ly : "Il faut être de mauvaise foi ou avoir la mémoire courte".

Me Ciré Clédor Ly, vos propos à l'endroit des organisations des droits humains sont injustes et il faut être de mauvaise foi ou avoir la mêmoire courte pour les tenir. 1/2 pic.twitter.com/eCHaL877aJ

Dans une note intitulée "Devoir de convergence", l'avocat Me Ciré Clédor Ly, qui fut l'un des conseils du Premier ministre Ousmane Sonko durant son bras de fer avec l'ancien régime, a dressé un constat sévère des débuts du nouveau pouvoir. Il y énumère plusieurs raisons qui, selon lui, empêchent la concrétisation de la "rupture" promise. Parmi les points soulevés, la robe noire a particulièrement pointé du doigt un "manque de vigilance" de l'État face à certaines organisations de la société civile. Il les décrit comme des entités "qui dissimulent en réalité des réseaux d’influence défendant des intérêts occultes". Selon l'avocat, "en instrumentalisant des principes humanitaires qu’elles détournent de leur finalité, ces cellules dormantes contribuent à brouiller les repères et à fragiliser les fondements mêmes de la nation".La réplique ne s'est pas fait attendre. Seydi Gassama, directeur exécutif de la section sénégalaise d'Amnesty International, a directement interpellé l'avocat sur le réseau social X (ancienne Twitter)."Me Ciré Clédor Ly, vos propos à l'endroit des organisations des droits humains sont injustes", a-t-il écrit, ajoutant qu'"il faut être de mauvaise foi ou avoir la mémoire courte pour les tenir".Le directeur d'Amnesty a également répondu sur le terrain du droit international, en référence à d'autres points soulevés par l'avocat : "Quant à la CPI, en tant qu'avocat associé à cette Cour, vous devez savoir comment elle fonctionne, et surtout quels crimes relèvent de sa compétence, crimes qui sont bien définis dans le statut par l'ensemble des États du monde".