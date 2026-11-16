Guédiawaye : un électricien condamné à six mois de sursis pour sa relation avec une collégienne de 13 ans

Un électricien de 20 ans a été condamné à six mois de prison avec sursis pour détournement de mineure au préjudice d’une collégienne de 13 ans. Poursuivi également pour corruption de mineure, A. Diallo a été relaxé de ce second chef d’accusation.



À la barre, l’élève en classe de sixième a raconté sa relation clandestine avec le jeune homme, qui lui avait notamment remis 2 500 FCFA pour acheter un téléphone portable. Elle a reconnu avoir quitté le domicile familial à plusieurs reprises, parfois à 23 heures, pour le retrouver. Leur relation aurait duré deux ans, jusqu’à sa découverte par le père de la mineure.



Le procureur avait requis la reconnaissance des deux infractions, estimant que les sorties nocturnes, les appels tardifs et le téléphone offert caractérisaient les faits. La défense a, de son côté, plaidé l’immaturité sentimentale et contesté les conclusions de l’expertise médicale.



Au final, le tribunal a déclaré A. Diallo coupable de détournement de mineure, mais l’a relaxé du chef de corruption de mineure. Il a écopé de six mois d’emprisonnement avec sursis, selon le journal L'Observateur.