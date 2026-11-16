Sénégal : la côte Nord submergée par des dizaines de corps sans nom pendant que les départs clandestins se poursuivent

C’est le journal Libération qui fait les révélations dans son édition de ce lundi. Au Sénégal, alors que la région du Nord n'a pas encore fini de compter les morts du drame de Lompoul (au moins 45 corps repêchés dans la mer), une autre réalité, mais tout aussi inquiétante, s'impose dans les morgues. Seize corps repêchés en mer, sans nom, sans famille venue les réclamer, y sont toujours conservés. Onze reposent dans les morgues de la région de Louga, cinq autres à Saint-Louis, dans l'attente d'une identification qui tarde à venir.



Parmi ces victimes figurent les quatre femmes retrouvées à l'Hydrobase de Saint-Louis, dont l'état de conservation laisse penser qu'elles ne proviennent pas du naufrage du 6 novembre. La gendarmerie a intensifié les vérifications administratives pour établir si ces femmes font l'objet de signalements de disparition, tandis que le dispositif militaire a été renforcé le long du littoral pour traquer les passeurs qui continuent d'affréter des embarcations sans aucune logistique de survie.



C'est dans ce contexte déjà lourd que la nuit du vendredi 13 novembre a apporté une nouvelle illustration de la persistance des départs. Vers 4 heures du matin, une pirogue transportant près de 200 personnes en provenance de Gambie a heurté les grèves à Potou, après une grave avarie de moteur. À la vue des projecteurs d'un patrouilleur de la Marine nationale, la panique s'est emparée des passagers, qui ont tenté un débarquement de fortune en pleine nuit, dans la confusion et les cris.



Alertées par l'agitation sur la plage, les forces de défense sont intervenues et ont réussi à interpeller 50 candidats au départ. Près de 150 autres ont profité de l'obscurité pour s'évaporer dans la brousse. Entre les corps sans identité qui s'accumulent et les embarcations qui continuent de prendre la mer, la côte Nord donne désormais le visage d'une crise qui ne se referme pas.