Trois adolescents interpellés à Kaolack après une agression sexuelle présumée sur une déficiente mentale de 15 ans

Au centre-ouest du Sénégal, trois adolescents âgés de 15 à 17 ans ont été interpellés par la brigade territoriale de la gendarmerie de Kaolack, dans le cadre d'une enquête pour viol collectif présumé sur une mineure de 15 ans présentant une déficience mentale.



Selon les informations parues ce lundi dans Libération, les faits auraient eu lieu à Ndiba, dans la commune de Ndiebel. Les trois mis en cause résident dans la même localité que la victime.



Les premiers éléments de l'enquête font ressortir que l'un des adolescents, âgé de 16 ans et apprenti tailleur, dont le domicile est mitoyen de celui de la victime, aurait profité des jours de marché hebdomadaire de Ndiebel pour se rendre au domicile de la jeune fille, laissée seule à ce moment-là.



Le 26 octobre dernier, il aurait invité ses deux autres amis, âgés de 15 et 17 ans, à le rejoindre. Les trois jeunes auraient été surpris en train de sortir de la chambre par la grand-mère de la victime, qui assure également sa tutelle. C'est cette dernière qui a porté l'affaire devant la justice, entraînant l'ouverture de l'enquête et l'interpellation des trois adolescents.