Tambacounda : une fillette de deux jours meurt après une excision et une infibulation clandestine

Une fillette née le 11 novembre au poste de santé de Sadatou est décédée après avoir subi une excision et une infibulation clandestines, pratiquées à l'insu de ses parents. Deux femmes ont été placées en garde à vue. L'enquête porte sur une « mutilation génitale féminine ayant entraîné la mort ».
Selon les informations de L’Observateur, le nourrisson a commencé à souffrir de complications après cette intervention. Informée le lendemain vers 17 heures, sa mère a constaté ses douleurs. La famille a d'abord tenté des soins de fortune avant de conduire le bébé au poste de santé.
Le 13 novembre, la fillette a été référée au district sanitaire de Dianké Makha. Elle est finalement décédée à 23 heures, pendant son évacuation vers l'hôpital régional de Tambacounda.
Selon les informations de L’Observateur, le nourrisson a commencé à souffrir de complications après cette intervention. Informée le lendemain vers 17 heures, sa mère a constaté ses douleurs. La famille a d'abord tenté des soins de fortune avant de conduire le bébé au poste de santé.
Le 13 novembre, la fillette a été référée au district sanitaire de Dianké Makha. Elle est finalement décédée à 23 heures, pendant son évacuation vers l'hôpital régional de Tambacounda.
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