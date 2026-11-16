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Sommet de la Francophonie : Diomaye s’entretient avec Mark Carney, Premier ministre du Canada



Sommet de la Francophonie : Diomaye s’entretient avec Mark Carney, Premier ministre du Canada
A Phnom Penh, au Cambodge, le chef d’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a entamé ce lundi 16 novembre 2026 la dernière journée du 20e Sommet de la Francophonie par un entretien avec le Premier ministre du Canada, Monsieur Mark Carney.

Selon un communiqué de la Présidence, les deux dirigeants ont «salué la qualité des relations entre le Sénégal et le Canada, partenaires de longue date au sein de la Francophonie et dans les enceintes multilatérales». Ils ont passé en revue «les perspectives de renforcement de leur coopération, en particulier dans les domaines de l'économie, des investissements et de l'agriculture».

Ils ont également échangé sur les orientations de la Francophonie à l'issue de ce Sommet et en perspective du 21e Sommet, que le Canada abritera en 2028.
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Charles KOSSONOU

Lundi 16 Novembre 2026 - 11:22


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