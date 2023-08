Guédiawaye : un enfant de 5 ans tué à plusieurs coups de couteau dans leur domicile

Les faits se sont déroulés à Guédiawaye, plus précisément à Sam Notaire, dans la banlieue de Dakar. Un enfant de 5 ans de sexe masculin a été tué à plusieurs coups de couteau. Le corps sans vie a été découvert ce lundi matin sur la terrasse de la maison où il vivait en location avec ses parents.



« C’est ce matin qu’on a découvert son corps sur la terrasse. Apparemment, quelqu’un s’est introduit dans la maison. A l’insu de tous, il a emmené l’enfant sur la terrasse et l’a asséné de plusieurs coup de couteau avant de disparaitre », a appris PressAfrik d’un habitant du quartier.



La Police scientifique et les Sapeurs-pompiers ont fait le déplacement sur les lieux. Le corps de l’enfant a été transporté par les Pompiers et une enquête est ouverte.



Nous y reviendrons….