Guédiawaye : un interne blessé par balle, l’AIAIHS décrète 48 heures de journées noires

L’Association des Internes et Anciens Internes des Hôpitaux du Sénégal (AIAIHS) exprime sa « profonde émotion et vive préoccupation » après la blessure par balle d’un interne en médecine à Guédiawaye, dans un contexte d’affrontements entre les forces de l’ordre et des manifestants. Selon l’association, son camarade se trouvait à son domicile au moment des faits. Il est actuellement hospitalisé à l’hôpital Dalal Jamm.



Dans un communiqué publié ce mercredi 21 octobre 2026, l’AIAIHS a exprimé sa solidarité envers l’interne blessé, sa famille et ses collègues, tout en lui souhaitant un prompt rétablissement.



« Nous lui exprimons notre entière solidarité et adressons notre soutien à sa famille, à ses proches et à l’ensemble des collègues tout en lui souhaitant un prompt rétablissement. Nous remercions les équipes mobilisées pour sa prise en charge », indique l’association.



Face à la gravité de l’incident, l’AIAIHS demande aux autorités compétentes de faire toute la lumière sur les circonstances dans lesquelles son camarade a été blessé et d’établir les responsabilités.



L’organisation appelle également à la mise en place de mesures concrètes pour garantir la sécurité des internes en médecine et de l’ensemble des citoyens.



Deux journées noires prévues les 22 et 23 octobre



En réaction à cet événement, l’AIAIHS a décrété 48 heures de « journées noires » les jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2026.



L’association annonce également un point de presse prévu le vendredi 23 octobre à partir de 10 heures, devant l’hôpital Dalal Jamm. Elle invite les professionnels des médias ainsi que ses collègues à prendre part à cette rencontre.



Par ailleurs, l’AIAIHS appelle au respect de la vie privée de son camarade et demande à chacun de s’abstenir de diffuser des informations non vérifiées sur son état de santé.



L’association assure suivre la situation avec attention et précise qu’elle communiquera, si nécessaire, des informations confirmées, dans le respect du secret médical et des procédures judiciaires.