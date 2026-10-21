Dakar : trois individus interpellés pour recel après le cambriolage mortel d’un ressortissant chinois

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a interpellé trois individus pour recel, dans le cadre d’une affaire d’association de malfaiteurs, de vol en réunion commis de nuit avec violence, d’usage d’arme à feu et de moyens roulants.
Selon la Police nationale, l’exploitation des investigations menées après le cambriolage suivi de la mort d’un ressortissant chinois, survenu à la Cité Faycal le 15 juillet 2026, a permis d’établir que le téléphone dérobé à la victime était actif et utilisé à Kounoune.
Grâce à un renseignement opérationnel, le détenteur actuel de l’appareil a été interpellé en possession du téléphone incriminé. Il a indiqué l’avoir acquis à Keur Massar pour la somme de 120 000 FCFA, en plus d’un autre téléphone remis en échange.
Toujours selon la Police, un déplacement sur les lieux a permis d’interpeller le vendeur intermédiaire. La poursuite des investigations a ensuite conduit à l’identification du fournisseur initial, qui a été arrêté à Colobane à l’issue d’un dernier transport.
Les mis en cause ont été informés de leurs droits, notamment celui de se faire assister par un conseil, avant d’être placés en garde à vue. Le téléphone de la victime a été consigné en vue de son placement sous scellé.
Selon la Police nationale, l’exploitation des investigations menées après le cambriolage suivi de la mort d’un ressortissant chinois, survenu à la Cité Faycal le 15 juillet 2026, a permis d’établir que le téléphone dérobé à la victime était actif et utilisé à Kounoune.
Grâce à un renseignement opérationnel, le détenteur actuel de l’appareil a été interpellé en possession du téléphone incriminé. Il a indiqué l’avoir acquis à Keur Massar pour la somme de 120 000 FCFA, en plus d’un autre téléphone remis en échange.
Toujours selon la Police, un déplacement sur les lieux a permis d’interpeller le vendeur intermédiaire. La poursuite des investigations a ensuite conduit à l’identification du fournisseur initial, qui a été arrêté à Colobane à l’issue d’un dernier transport.
Les mis en cause ont été informés de leurs droits, notamment celui de se faire assister par un conseil, avant d’être placés en garde à vue. Le téléphone de la victime a été consigné en vue de son placement sous scellé.
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