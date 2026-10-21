Ligue des champions : Côme corrige Manchester United, Galatasaray domine Lille

Côme a largement battu Manchester United (4-1), ce mardi, pour le compte de la 3e journée de la Ligue des champions. Les joueurs de Cesc Fabregas signent ainsi leur deuxième victoire en trois matchs.

Déjà vainqueur sur le même score face à Leipzig lors de la 1re journée, le club italien a récidivé à domicile.



Le 4e de la dernière Serie A n’a laissé aucune chance aux Red Devils. Dès la 2e minute, Nico Paz a exploité une faille de l’arrière-garde mancunienne d’une belle frappe du gauche pour battre le gardien belge Senne Lammens. L’Argentin s’est ensuite offert un doublé (57e), après le 2-0 du Grec Anastasios Douvikas (49e).



Les Italiens ont ajouté un quatrième but au terme d’un mouvement d’école, l’Espagnol Jacobo Ramon concluant de la tête pour enterrer les derniers espoirs anglais (76e). United a sauvé l’honneur dans le temps additionnel par Joshua Zirkzee (91e).



Dans l’autre match de la soirée, le duel entre Lille et Galatasaray a tourné à l’avantage du champion de Turquie, qui s’est imposé 4-2 en France, ce mercredi 21 octobre 2026, pour le compte de la troisième journée de la Ligue des champions.



Le LOSC menait 2-1 grâce à un doublé de Soriba Diaoune (19 ans). Mais les Turcs ont égalisé juste avant la mi-temps avant de faire la différence en deuxième période sur un autogoal et une réussite du Nigérian Victor Osimhen.