Guédiawaye : une élève de 16 ans en garde à vue pour agression à l’eau chaude sur sa camarade de classe

Le commissariat de Walkhinane Nimzatt (Guédiawaye, banlieue dakaroise) a interpellé et placé en garde à vue L.R. Ndiaye (16 ans), une élève en classe de 4ème au collège Abdou Latif Guèye. Selon le quotidien «Libération», elle est accusée d’avoir «ébouillanté» N. Guèye, une camarade de classe du même âge qu’elle, le 06 janvier, vers 19 heures, au quartier Gadaye.
En attendant que la procédure judicaire fasse toute la lumière sur cette affaire, la victime a été évacuée dans un hôpital de la localité par ses parents.
