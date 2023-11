Guerre Israël-Hamas: 3e jour de trêve, des Palestiniens tués en Cisjordanie

La trêve dans la bande de Gaza a débuté vendredi 24 novembre à 5h00 TU, 7h00 heure locale et doit durer quatre jours.



En début de soirée samedi, un accord a été trouvé après de nombreux pourparlers : 13 otages israéliens et 4 otages étrangers ont été libérés par le Hamas vers 22 heures (TU). En échange, 39 prisonniers palestiniens ont été libérés à leur tour par Israël.



Avant d'arriver à ces libérations, le Hamas a bloqué pendant quelques heures le processus. Le mouvement palestinien a appelé Israël à respecter l'accord et à permettre notamment l'entrée de l'aide humanitaire dans le nord de Gaza. L'Égypte et le Qatar ont agi pour relancer le processus d'échange, alors qu'Israël menaçait de rompre la trêve et de recommencer à bombarder l'enclave.



Le ministère de la santé de l’Autorité palestinienne a déclaré ce dimanche qu’au moins huit Palestiniens ont été tués en 24 heures en Cisjordanie par les forces israéliennes.



L'ONU a annoncé samedi qu'un total de 248 camions d'aide humanitaire sont arrivés dans la bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur la veille de la trêve et sur ce nombre, 61 véhicules ont acheminé du matériel médical, de la nourriture et de l'eau dans le Nord de l'enclave.



Le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza a fait près de 15 000 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre, dont 6 150 enfants et 4 000 femmes, selon le ministère de la Santé du Hamas. Depuis cette date, plus de 1 200 Israéliens ont été tués. Après les 24 libérations de vendredi et les 17 libérations de samedi, il reste 198 personnes retenues par le Hamas.