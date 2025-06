Guerre Israël-Iran : Trump appelle à une "capitulation sans conditions" de Téhéran

Donald Trump a appelé mardi à la reddition de l'Iran et assuré que les États-Unis pouvaient aisément tuer le guide suprême iranien, alors que la confrontation militaire entre Israël et Téhéran se poursuit.

Donald Trump a considérablement haussé le ton contre l'Iran mardi 17 juin, assurant notamment que les États-Unis "savaient exactement où se cachait" le guide suprême iranien Ali Khamenei mais qu'ils ne comptaient pas le tuer "pour le moment".



Dans un message en lettres majuscules sur sa plateforme Truth Social, le président américain a aussi exigé une "CAPITULATION SANS CONDITIONS" de l'Iran, visé quotidiennement depuis vendredi par des attaques d'Israël.



Ces déclarations de Donald Trump, rentré précipitamment dans la nuit du sommet du G7 au Canada en raison de la situation au Moyen-Orient, alimentent les questions sur une possible implication militaire des États-Unis auprès d'Israël contre le programme nucléaire et les principaux dirigeants militaires iraniens.



Le locataire de la Maison Blanche a pour l'heure dit que les États-Unis restaient en dehors du conflit et répété que la République islamique devrait conclure le "deal" sur le nucléaire qu'il avait proposé avant le début des frappes israéliennes.



"Nous savons exactement où se cache le soi-disant 'guide suprême'. Il est une cible facile mais là il est en sécurité - Nous n'allons pas l'éliminer (le tuer !), du moins pour le moment", a toutefois tonné mardi le président américain sur sa plateforme. "Mais nous ne voulons pas que des missiles soient tirés sur des civils ou des soldats américains. Notre patience arrive à bout".



ll y a juste quelques jours, Donald Trump a empêché le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, avec qui il s'est entretenu à de multiples reprises, de cibler le leader iranien, selon un responsable américain.