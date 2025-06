Le cessez-le-feu est «entré en vigueur» entre l'Iran et Israël, le gouvernement israélien confirme

La guerre entre l'Iran et Israël a connu un tournant dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 juin. Donald Trump a annoncé « l'entrée en vigueur du cessez-le-feu » entre les deux pays. Israël a confirmé l'information. La guerre devrait prendre fin, a promis le président américain. Plus tôt dans la nuit, l'Iran a envoyé plusieurs vagues de missiles sur Israël, faisant plusieurs morts.



Ce qu'il faut retenir:



► Donald Trump a annoncé dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 juin un accord pour un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Celui-ci a pris effet mardi matin, selon la télévision iranienne et Donald Trump, et devrait être suivi de la fin de la guerre, assure le président américain. Israël a également confirmé l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, mais promet de réagir « avec force à toute violation ».



► En réponse aux frappes menées par Washington contre des sites nucléaires iraniens, l'Iran avait lancé, lundi 23 juin, une importante opération baptisée « Annonce de la victoire » contre des bases américaines au Qatar et en Irak.



► Le Pentagone a affirmé avoir « dévasté le programme nucléaire iranien », après ses frappes sur Fordo et les installations nucléaires d'Ispahan et de Natanz. Mais le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a jugé ce lundi lors d'une réunion à Vienne, impossible à ce stade d'évaluer l'étendue des dégâts.