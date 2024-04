Guerre à Gaza: le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 33686 morts

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé samedi un nouveau bilan de 33 686 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre. En 24 heures, 52 morts supplémentaires ont été recensés, selon un communiqué du ministère, qui fait état de 76 309 blessés en plus de six mois de guerre.