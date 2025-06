Guerre au Soudan: le risque de génocide est «très élevé», prévient l'ONU

Le risque de génocide durant la guerre au Soudan reste « très élevé », a averti lundi une haute responsable de l'ONU, inquiète face aux attaques fondées sur l'appartenance ethnique menées par les Forces de soutien rapide (FSR).



Le risque de génocide au Soudan reste « très élevé », a averti ce 23 juin 2025, Virginia Gamba, conseillère spéciale par intérim du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour la prévention du génocide. Face au Conseil des droits de l’homme à Genève, elle a exprimé son inquiétude concernant le Sahel, la RDC ou le Soudan, où cette dernière dénonce les attaques fondées sur l'appartenance ethnique menées par les Forces de soutien rapide (FSR).



« Les attaques continues et ciblées contre certains groupes ethniques, en particulier dans les régions du Darfour et du Kordofan [situées à l'ouest et au centre du Soudan, NDLR], constituent une préoccupation spécifique dans le cadre de mon mandat, a-t-elle souligné. Les FSR et les milices arabes armées alliées continuent de mener des attaques à motivation ethnique contre les Zaghawa, les Masalits et d'autres communautés ».