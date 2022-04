Guerre en Ukraine: 40 pays réunis pour renforcer la défense ukrainienne

À Lviv, une libraire sauve des livres pour enfants menacés par la guerre



Dans le sous-sol de sa librairie à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, Romana Iaremyn montre des centaines de livres entreposés presque jusqu'au plafond, évacués des zones ravagées par les combats avec l'armée russe. Emballés dans des paquets blancs, les titres, sauvés de Kharkiv, la grande ville du nord-est partiellement encerclée et bombardée quasi quotidiennement par les forces de Moscou, ne sont qu'une fraction de ce que l'éditeur a réussi à sauver des bombardements, explique-t-elle à l'AFP.



Lviv a été relativement épargnée par les combats depuis le début de l'invasion russe il y a deux mois, à l'exception de quelques raids aériens meurtriers. Des milliers de personnes, principalement des femmes et des enfants, ont fui vers la grande ville de l'Ouest de l'Ukraine ou traversé Lviv pour se rendre en Europe depuis le début des combats.



Près de 40 pays réunis en Allemagne pour renforcer l'armement de l'Ukraine



Une quarantaine de pays se réunissent ce mardi dans l'ouest de l'Allemagne, à l'invitation des États-Unis, pour renforcer la défense de l'Ukraine. Au moment où la Russie vise le contrôle total du sud de l'Ukraine et du Donbass, cette réunion organisée sur la base aérienne américaine de Ramstein est destinée à « générer des capacités supplémentaires pour les forces ukrainiennes », explique le ministre américain de la Défense Lloyd Austin.



« Ils peuvent gagner s'ils ont les bons équipements, le bon soutien », affirme-t-il, lors d'une conférence de presse au retour d'une visite à Kiev.



Les États-Unis, qui fournissent le plus gros de l'aide militaire internationale à l'Ukraine, veulent « donner le type de soutien, le type d'artillerie et de munitions qui seront efficaces à ce stade du combat », précise le chef du Pentagone.



Kiev réclame surtout de l'artillerie lourde et des blindés pour tenter de repousser l'armée russe dans les vastes plaines du sud et de l'est du pays, mais l'équipement auquel les forces ukrainiennes ont été formées, en grande majorité en provenance de Russie, se raréfie.



La France a d'ores et déjà annoncé qu'elle envoyait des canons Caesar d'une portée de 40 km, et le Royaume-Uni a donné des missiles anti-aériens Starstreak et des blindés.



La jeune femme raconte que la librairie a rouvert promptement au lendemain de l'invasion, fournissant un abri dans la cave lorsque les sirènes anti-bombardement se faisaient entendre et organisant des lectures pour enfants pour les déplacés. Lors de la première vague des arrivées, des parents qui ont fui leurs foyers en laissant presque tout derrière eux s'y pressaient pour trouver des fables à raconter à leurs enfants afin de les distraire.



Londres supprime tous les droits de douane pour l'Ukraine



Le Royaume-Uni décrète la suppression de tous les droits de douane et des quotas pour les produits ukrainiens, ainsi que l'interdiction d'exporter certaines technologies sensibles vers la Russie, afin d'aider Kiev à faire face à l'invasion russe.



Cette mesure répond à une demande directe du président ukrainien Volodymyr Zelensky, précise le gouvernement britannique dans un communiqué. Elle concerne notamment l'orge, le miel, les volailles et les tomates en boîte exportées par l'Ukraine vers le Royaume-Uni.



« Le Royaume-Uni continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir la lutte de l'Ukraine contre l'invasion brutale et non provoquée de Poutine et contribuer à assurer la sécurité et la prospérité à long terme de l'Ukraine et de son peuple », déclare la secrétaire au Commerce international, Anne-Marie Trevelyan, citée dans le communiqué.



Le Royaume-Uni a par ailleurs interdit l'exportation vers la Russie de certains produits et technologies qu'elle « pourrait utiliser pour réprimer le peuple héroïque d'Ukraine », comme les équipements d'interception et de surveillance de communications.