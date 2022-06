Guerre en Ukraine: Kiev appelle à «tenir le coup» au Donbass où Moscou propose un couloir humanitaire

La séquence de ce mercredi devrait être plus politique avec une rencontre avec le président roumain, explique notre envoyée spéciale en Roumanie, Anastasia Becchio. Klaus Iohannis et Emmanuel Macron sont attendus sur la piste d’atterrissage de la base de l'Otan de Mihail Kogalniceanu pour une cérémonie officielle. Le président français a passé la nuit ici même sur la base, sous une tente, après avoir partagé un plateau repas avec les troupes du bataillon franco-belge qui s’est déployé quelques jours après le début de l’invasion russe en Ukraine fin février.



Près de quatre mois plus tard, la base s’étoffe avec pour objectif de devenir l’une des plus importantes concentrations des forces alliées de l’Otan en Europe du Sud et de l’Est.



« L’Europe de la défense se construit ici », a dit mardi soir le président français. « Nous ferons tous pour stopper les forces de guerre russes, aider les Ukrainiens et leur armée, et continuer la négociation. Mais de manière durable, nous aurons besoin de nous protéger, de dissuader et d’être présents. » De fait, la base est en train d’être agrandie pour accueillir plus d’hommes et de matériel plus lourd. À terme, l’objectif est d’en faire l’une des plus importantes de la région.



Le président français doit ensuite s’envoler pour la Moldavie, autre pays très inquiet de la guerre en Ukraine, d’autant plus inquiet que contrairement à la Roumanie, il n’est ni dans l’Otan ni dans l’Union européenne. Emmanuel Macron sera reçu par la présidente pro-européenne Maia Sandu à Chisinau. Ce sera l’occasion pour elle de plaider en faveur de la candidature de son pays à l’adhésion à l’UE, une question qui sera étudiée par les Vingt-Sept à Bruxelles la semaine prochaine.



Les besoins en armement de l'Ukraine au programme d'une réunion des ministres de la Défense de l'Otan



Les livraisons d'armes à l'Ukraine seront au programme d'une réunion des ministres de la Défense des pays de l'Otan à laquelle seront conviés des pays partenaires ce mercredi à Bruxelles, ont indiqué des responsables américains, alors que Kiev demande une augmentation significative de ces livraisons pour l'aider à repousser les troupes russes dans l'est de l'Ukraine.



Elle sera dirigée par le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. C'est la troisième fois qu'une telle réunion, à laquelle participeront près de 50 pays, est organisée pour discuter de l'aide à apporter à l'Ukraine. « La Russie n'a pas abandonné le combat, malgré ses progrès plutôt anémiques. Ce que nous avons, c'est une opération russe lente et progressive », a déclaré un haut responsable de la défense américaine, qui préfère conserver l'anonymat. « La question est donc de savoir ce dont les Ukrainiens ont besoin pour continuer à ralentir et à contrecarrer l'objectif russe, comme ils l'ont déjà fait, et ce sera l'une des principales préoccupations des ministres de la Défense », a-t-il ajouté.



Les responsables américains s'attendent à ce que des annonces concernant des livraisons d'armes supplémentaires à l'Ukraine soient faites dans les prochains jours.



