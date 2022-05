Guerre en Ukraine: L'armée russe défend «la patrie», déclare Vladimir Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a commencé son discours du « jour de la Victoire » sur la place Rouge de Moscou en disant aux combattants russes qu'ils se battaient désormais pour « défendre la patrie ».



Je m'adresse à nos forces armées: vous vous battez pour la patrie, pour son avenir.

Revenant sur sa décision de lancer ses forces en Ukraine le 24 février, il a répété que les autorités ukrainiennes préparaient une attaque contre des séparatistes pro-russes dans l'est du pays, voulaient se doter de la bombe atomique et étaient soutenus par l'Otan, menace existentielle pour la Russie.



« Une menace absolument inacceptable se constituait, directement à nos frontières », a-t-il affirmé, accusant encore une fois son voisin de néonazisme et qualifiant son offensive de « riposte préventive » et de « seule bonne décision ».



Vladimir Poutine a ensuite souligné que tout devait être fait pour éviter que « l'horreur d'une nouvelle guerre globale ne se répète ».



Le président russe a ensuite évoqué les soldats morts en Ukraine. « Chaque soldat qui périt est une perte pour nous tous et une tragédie pour ses proches. Nous allons soutenir les familles et surtout les enfants de ces soldats tués, j'ai signé un décret en ce sens ce matin », a-t-il dit. Il a aussi souhaité « bon rétablissement à tous ceux qui ont été blessés sur le front » et rendu hommage aux soignants qui les assistent. Il a ensuite fait observer une minute de silence sur la place Rouge.



Le discours de Vladimir Poutine s'est terminé sous les applaudissements des militaires russes et par un cri de ralliement à l'adresse des soldats rassemblés sous la tribune : « Pour la Russie, pour la victoire, hourra ! » Et l'hymne national russe a été joué tandis que des coups de canons étaient tiré.



L'Ukraine ne laissera pas la Russie « s'approprier la victoire » sur le nazisme, assure Volodymyr Zelensky



Dans un message vidéo qui le montre marchant dans l'avenue centrale de Kiev, le président Volodymyr Zelensky a déclaré lundi que l'Ukraine ne permettrait pas à la Russie de s'approprier la victoire dans la Seconde Guerre mondiale alors que Moscou fête en grande pompe la victoire dans la Seconde Guerre mondiale.



Aujourd'hui, nous célébrons le jour de la victoire sur le nazisme. Nous sommes fiers de nos ancêtres qui, avec les autres nations de la coalition anti-Hitler, ont vaincu le nazisme. Et nous ne permettrons à personne d'annexer cette victoire. Nous ne permettrons pas qu'on se l'approprie, a déclaré M Volodymyr Zelensky.

« Nous avons gagné en 1945. Nous gagnerons maintenant », a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron à Strasbourg et Berlin pour célébrer l’Europe sur fond de guerre en Ukraine



Ce lundi 9 mai, deux images vont se faire face des deux côtés du continent : celle des dirigeants européens réunis à Strasbourg pour « affirmer la force des démocraties libérales » et celle de Vladimir Poutine à Moscou qui, selon l'entourage du président français, va incarner « un modèle de révisionnisme historique qui verse le sang sur la terre ukrainienne ». Emmanuel Macron se rend ce lundi au Parlement européen de Strasbourg pour la clôture de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, puis à Berlin. Deux déplacements particulièrement symboliques pour célébrer la journée de l'Europe alors que la guerre en Ukraine continue de fait rage.



« Avion de l'Apocalypse », militaires de retour d'Ukraine : Moscou prête pour une démonstration de force





Des véhicules militaires russes, dont des systèmes de missiles balistiques intercontinentaux Yars, sur la place Rouge lors d'une répétition du défilé militaire marquant l'anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, le 7 mai 2022 à Moscou. REUTERS - MAXIM SHEMETOV



Les préparatifs pour cette commémoration du 9 mai à Moscou tournent en boucle à la télévision russe depuis ce week-end, pour ce qui s'annonce, en l'absence de leader étranger invité, comme une démonstration de force et certainement aussi l'occasion de délivrer des avertissements..



Parmi les 77 avions et hélicoptères qui survoleront les nuages gris qui planent au-dessus de Moscou, huit avions de chasse qui formeront le « Z » de « l'opération spéciale », comme l'appelle le Kremlin, mais surtout le fameux Iliouchine II-80. Il y a douze ans que cette forteresse volante n’a pas été vue dans le ciel russe. Mis au point pendant la guerre froide, dans les années 1980, ce « bunker volant », surnommé aussi « l'avion de l'Apocalypse » a été conçu pour devenir le poste de commandement présidentiel en cas de guerre nucléaire. Plusieurs armes pouvant tirer des missiles nucléaires défileront également.



Sur les 11 000 militaires annoncés, paraderont aussi sur des blindés comme ceux déployés dans le Donbass, des parachutistes de retour d'Ukraine, « des militaires qui ont protégé les deux républiques de Lougansk et de Donetsk », dit le communiqué officiel



