Guerre en Ukraine: Zelensky demande «une réponse mondiale ferme» après le bombardement de Kramatorsk

Une cinquantaine de personnes ont été tuées dans une attaque de roquette sur la gare de Kramatorsk, dans le Donbass, où les civils se pressent pour fuir cette région de l'est de l'Ukraine. Moscou a démenti en être responsable et dénonce une « provocation » des forces de Kiev.



► La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a tenu une conférence de presse avec le président Zelensky après une journée à Kiev et dans ses environs. Elle a déclarée que l'Ukraine a « un avenir européen », tandis que la Russie est menacée de « décomposition ». L'Union européenne va rouvrir sa représentation diplomatique à Kiev.



► Les autorités ukrainiennes s'efforcent d'évacuer les civils de l'Est, menacé par une offensive russe, le président Volodymyr Zelensky affirmant que les destructions à Borodyanka sont pires encore que celles constatées récemment près de la capitale après le départ des forces russes.



► Un couvre-feu sera en vigueur de samedi soir à lundi matin à Odessa, le grand port ukrainien sur la mer Noire, face à la « menace » de frappes de missiles, ont annoncé les autorités locales.



► La région de Soumy, frontalière de la Russie dans le nord-est de l'Ukraine, a été totalement « libérée » des forces russes, a annoncé vendredi le chef de l'administration régionale, ajoutant toutefois que la zone n'était « pas sûre » et que des opérations de déminage étaient en cours.



Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

La guerre en Ukraine pousse l'Allemagne à renforcer son infrastructure d'abris



L'Allemagne a commencé à travailler à un renforcement de ses abris souterrains et à la constitution de stocks de crise en cas de guerre, rapporte samedi le journal Welt am Sonntag, qui cite la ministre allemand de l'Intérieur Nancy Faeser. Elle a aussi dit que le gouvernement comptait augmenter ses dépenses en matière de protection civile. Nancy Faeser a aussi indiqué que Berlin travaillait sur de nouveaux concepts pour renforcer ses infrastructures de parkings souterrains, de stations de métro et de sous-sols pour que ces infrastructures puissent devenir des abris le cas échéant. La ministre a ajouté que les Länder ont reçu 88 millions d'euros de nouvelles sirènes d'alerte.



À ce stade de « l’opération spéciale » comme dit le Kremlin, la conquête du Donbass semble difficile d'ici le 9 mai. La prise de Marioupol, grande ville portuaire assiégée au prix d'une catastrophe humanitaire, pourrait être présentée comme une victoire. En attendant, la population s’organise pour survivre; raconte l'envoyée spéciale, Anissa el Jabri.



La Russie va sombrer dans la décomposition économique, financière et technologique, tandis que l'Ukraine marche vers un avenir européen », a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors d'une conférence de presse à Kiev avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Je suis profondément convaincue que l'Ukraine va gagner cette guerre, que la démocratie va gagner cette guerre », a-t-elle encore dit.



Avant cela, Mme von der Leyen, accompagnée du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, s'était rendue à Boutcha, pour voir notamment les fosses communes creusées pour y enterrer les dizaines de civils tués. Le chancelier autrichien, Karl Nehammer, doit se rendre également à Boutcha, samedi, ainsi qu'à Kiev.



Dix couloirs humanitaires annoncés pour ce samedi



Dix couloirs humanitaires destinés à évacuer des personnes des régions ukrainiennes assiégées ont été acceptés pour la journée de samedi, a fait savoir la vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk, rapporte Reuters. Elle a précisé que l'un de ces couloirs humanitaires concerne Marioupol, assiégée par l'armée russe depuis les premiers jours de l'offensive militaire de la Russie.



Dans l'Est, « les Russes tentent d'aller vite »



Si les experts occidentaux sont unanimes pour décrire un début de conflit raté pour la Russie, qui espérait prendre Kiev en quelques jours, l'actuel redéploiement des troupes russes vers l'Est et la région du Donbass suscite des interrogations. L'armée russe est-elle en mesure de lancer une nouvelle offensive ?



Philippe Gros, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, brosse les contours de la bataille qui s'annonce dans l'est de l'Ukraine.