Guerre en Ukraine : au cœur d'un mouvement nationaliste qui combat l'armée russe

Au nom de la défense nationale, des civils ukrainiens rejoignent des unités de jeunes volontaires qui combattent l'armée russe. Certains de ces groupes à l'idéologie nationaliste, voir ultranationaliste, trainent une réputation sulfureuse.



C'est le cas de l'Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN), qui existe depuis près d'un siècle et combattait déjà les séparatistes prorusses dans le Donbass en 2014. L'OUN a activement collaboré avec les nazis avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, au nom de la lutte commune contre les Soviétiques.



Ce groupe, tout comme le Régiment Azov ou Pravi Sektor, sont au cœur de la propagande russe, qui clame que l'Ukraine est aux mains des nazis.



Oleg Magdych, ancien pasteur qui encadre l'unité de jeunes volontaires OUN-Bortnichi, affirme pour sa part que les positions extrémistes sont minoritaires dans les rangs de l'organisation. "Certains membres vont trop loin, mais ils ne sont pas représentatifs de ces organisations. Poutine nous traite de nazis, moi je lui réponds que ce n'est pas nous qui tuons des civils. Nous aimons notre pays, est-ce que ça fait de nous des nazis ? Je ne crois pas."



Depuis l'invasion russe, l'OUN dit avoir déployé plus de 500 combattants, dont une grande partie autour de Kiev, qui concentre l'essentiel de leur effort.