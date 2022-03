Guerre en Ukraine : bâtiments historiques, musées... le patrimoine ukrainien en danger

Des bénévoles et des ONG de la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, enveloppent des statues, des vitraux et d'autres monuments culturels de la ville dans des bâches et de la mousse afin de les protéger contre une éventuelle attaque russe. Dans plusieurs villes ukrainiennes, le patrimoine est menacé par la guerre. Lazare Eloundou Assomo, directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, était l'invité de France 24.

France 24

