Guerre en Ukraine: bombardement meurtrier sur un centre commercial à Kiev

Les troupes russes tentent toujours d'encercler Kiev où un bombardement a fait au moins huit morts dans la nuit de dimanche à lundi. Le complexe a été dévasté par une frappe d'une très forte puissance qui a formé un cratère béant de plusieurs mètres de large devant un immeuble de 10 étages carbonisé.



Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense, l'armée russe se trouve dans le centre-ville de Marioupol où elle a proposé aux autorités ukrainiennes de déposer les armes, en vain. À Mykolaïv, les raids aériens se succèdent à un rythme rapide.



La Russie affirme avoir utilisé depuis vendredi des missiles hypersoniques. Ces missiles peuvent voler à près de 12 000 kilomètres/heure avec une portée annoncée allant de 2 000 à 3 000 kilomètres.



Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré que le siège du port de Marioupol par la Russie était « une terreur dont on se souviendra pendant des siècles ». Devant la Knesset, le Parlement israélien, il a demandé à Israël de « faire un choix » en soutenant l’Ukraine face à la Russie.



Dix millions de personnes ont fui leur foyer en Ukraine depuis le début de l'invasion de l'armée russe le 24 février, selon l'ONU. Sur ce total, plus de 3,3 millions de réfugiés ont quitté le pays. Au moins 902 civils ont été tués et 1 459 blessés en Ukraine, estime dimanche le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme. Ces chiffres étant très difficiles à vérifier, l’ONU insiste sur le fait que ses bilans quotidiens sont probablement très inférieurs à la réalité.



Les horaires sont donnés en temps universel (TU)



Le FSB demande l'interdiction « immédiate » de Facebook et Instagram



Les services de sécurité russes (FSB) exigent l'interdiction « immédiate » des réseaux sociaux américains Facebook et Instagram, au premier jour d'un procès pour « extrémisme » dans un contexte de répression renforcée depuis l'offensive en Ukraine. « Les activités de Meta (maison mère de Facebook et Instagram) sont dirigées contre la Russie et ses forces armées. Nous demandons son interdiction et l'obligation d'appliquer cette mesure immédiatement », a déclaré lors de l'audience un porte-parole du FSB, Igor Kovalevski, cité par l'agence de presse Interfax. Un procureur a lui aussi demandé l'interdiction de Meta, « en raison de signes manifestes d'activité extrémiste ». Il a toutefois demandé d'exempter de cette interdiction l'application de messagerie WhatsApp, qui appartient également à Meta.



Réouverture partielle de la Bourse de Moscou pour les obligations



La Bourse de Moscou, fermée depuis le début de l'offensive en Ukraine, a annoncé ce 21 mars avoir repris les échanges d'obligations gouvernementales, première étape d'une réouverture progressive. Un porte-parole de la Bourse, Andreï Braguinski, a indiqué à l'AFP que les échanges d'obligations d'emprunt fédéral, émises par le gouvernement russe, avaient repris. Il a dit espérer que les échanges d'actions redémarrent prochainement, après plus de trois semaines de suspension.



Le président ukrainien appelle l'UE à cesser tout « commerce » avec la Russie



Volodymyr Zelensky appelle l'Union européenne à cesser tout « commerce » avec la Russie, et notamment à refuser ses ressources énergétiques, dans une vidéo sur la messagerie Telegram. « Pas d'euros pour les occupants, fermez-leur tous vos ports, ne leur envoyez pas vos biens, refusez les ressources énergétiques », a plaidé le président ukrainien. « Sans commerce avec vous, sans vos entreprises et vos banques, la Russie n'aura plus d'argent pour cette guerre », a-t-il ajouté.



Un nouveau couvre-feu instauré à Kiev, de ce lundi soir à mercredi matin



Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a annoncé qu'un nouveau couvre-feu serait imposé dans la capitale ukrainienne à partir de lundi soir 21 mars, jusqu'à mercredi matin. « Il commencera aujourd'hui à 20h00 (18h00 TU) et durera jusqu'à 07h00 (05h00 TU) le 23 mars », a écrit l'ancien champion du monde de boxe sur sa chaîne Telegram.