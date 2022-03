Guerre en Ukraine: le chef d'état-major américain en visite en Lituanie

Entouré de quelques-uns des soldats arrivés, il y a six mois en Lituanie, le général américain a fait une rapide visite du site militaire, situé à tout juste 30 kilomètres de la frontière avec la Biélorussie. Les 500 soldats resteront quelques mois de plus au vu de la situation en Ukraine. L’occasion de réitérer une nouvelle fois l’engagement de l’Otan à défendre la Lituanie en cas d’attaque.



« Nous voulons mettre les choses au clair et faire comprendre à la Russie qu’attaquer la Lituanie ou tout autre pays de l’Otan aura un prix inacceptable à payer pour la Russie », a notamment lancé le général Mark Milley.



Bientôt 3 500 soldats supplémentaires dans la région

Pour cela, les États-Unis sont donc en train de déployer 3 500 soldats dans la région. La Lituanie doit accueillir un bataillon de chars de combat, mais aussi des éléments de défense aérienne. Le pays investit de plus en plus dans sa sécurité.



« Le gouvernement a pris la décision de financer l’accueil d’une brigade. Trois camps pouvant accueillir 800 personnes chacun seront aménagés », a expliqué le lieutenant-général lituanien Valdemaras Rupsys.



La Lituanie, mais aussi les deux autres pays baltes appellent à un changement de posture au sein de l’Otan en ce qui concerne son flanc est. L’heure n’est plus à la dissuasion, mais bien à la défense.