Guerre en Ukraine: les combats font rage aux abords de Kiev, Marioupol assiégée

Kiev, Marioupol, Kryvy Rig, Kremenchug, Nikopol et Zaporijie sont les principales zones où se concentrent toujours les efforts des Russes, selon l'armée ukrainienne, qui estime que Moscou cherche à éliminer les défenses ukrainiennes dans plusieurs localités à l'ouest et au nord de la capitale, Kiev, pour "bloquer" la ville.



Les autorités ukrainiennes tentent d'acheminer de la nourriture et des médicaments à Marioupol. Les habitants de la ville assiégée vivent sans eau, sans gaz, sans électricité et sans communications, une situation "quasi désespérée" selon Médecins sans frontières. L'Ukraine a de nouveau accusé samedi Moscou d'empêcher les civils de quitter cette ville.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré avoir demandé l'aide d'Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz pour faire libérer le maire ukrainien de la ville de Melitopol, enlevé par les Russes vendredi selon les autorités ukrainiennes. Les dirigeants français et allemand s'entretiennent ce samedi avec Vladimir Poutine.



Selon le dernier décompte de l'ONU publié samedi, plus de 2,6 millions de personnes ont déjà fui la guerre en Ukraine. Le flot de personnes fuyant le conflit en Ukraine s'est quelque peu ralenti vendredi.