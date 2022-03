Guerre en Ukraine: pour Biden, Poutine «ne peut pas rester au pouvoir»

La France prévoit d'installer un nouveau terminal d'importation de gaz flottant dans le port du Havre.



Sur ce nouveau projet, rapporte notre journaliste Agnieszka Kumor, l'État devrait travailler en partenariat avec deux groupes, TotalEnergies et GRTgaz, la filiale d'Engie. TotalEnergies développera et exploitera un navire de 300 mètres de long capable de stocker du GNL. Ce gaz naturel liquéfié sera chauffé et, sous une forme gazeuse, sera injecté dans le réseau de gazoducs français géré par GRTgaz. Le terminal pourra recevoir du gaz liquéfié des États-Unis, mais aussi du Qatar ou encore d'Afrique.



D'une capacité d'importation de près de quatre millions de tonnes par an, donc relativement moindre qu'un terminal terrestre, mais plus rapide à installer, ce nouveau terminal flottant viendrait s'ajouter aux terminaux existants. La France en possède quatre actuellement : un dans le nord, un dans l'ouest et deux dans le sud. Outre la France, ils pourront approvisionner ses voisins grâce à l'interconnexion des réseaux gaziers européens.



En Géorgie, des volontaires patrouillent sur la ligne d'occupation à proximité de la zone séparatiste d'Ossétie du Sud.



Depuis le début de la guerre en Ukraine, les villages frontaliers de Géorgie redoutent aussi une offensive de Moscou. Les volontaires patrouillent chaque jour pour surveiller de loin les soldats russes et rassurer les habitants. Écoutez le reportage de Manon Chapelain.



« D’ici, on peut voir la ligne d’occupation. Elle va jusqu’au montagne, là-haut. De là-bas, les soldats russes espionnent ce qu’il se passe. Régulièrement, la ligne est avancée. Les habitants ont peur, surtout en ce moment, car si la Russie gagne la guerre en Ukraine et qu’ils décident d’envahir la Géorgie, ce sera par ici »



Le drone Bayraktar TB2, l'atout aérien de Kiev face à la Russie



De fabrication turque, ce drone devenu le symbole de la résistance de l'armée ukrainienne dans les airs face à l'envahisseur russe.



Les sanctions britanniques décidées contre la Russie après son invasion de l'Ukraine pourraient être levées si Moscou s'engageait à respecter un cessez-le-feu total et retirait ses troupes,



« Les sanctions ne pourront disparaître qu'avec un cessez-le-feu total et le retrait (des troupes), mais aussi avec l'engagement de ne plus commettre d'agressions » contre l'Ukraine, a déclaré la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss au journal Sunday Telegraph samedi, précisant que ces sanctions pourraient être réimposées en cas de nouvelle agression.



Le Qatar peut-il remplacer la Russie en tant que fournisseur de gaz ?



Le président ukrainien Volodymyr Zlensky a appelé le Qatar à augmenter sa production de gaz pour contrer la Russie. Malgré les sanctions, les Européens dépendent des exportations russes : un peu plus de 109 millions de m³ par jour sont livrés par Gazprom en transitant via l'Ukraine, et ce malgré la guerre.



Le Qatar, qui fournit déjà du gaz à l'Europe, pourrait-il en produire plus ? Ses livraisons pourraient-elles compenser le gaz russe ? Aucun pays à lui seul ne peut compenser la production de gaz russe exporté vers le marché européen, mais des marges de manœuvre existent, estime Francis Perrin, chercheur associé au Policy Center for the New South à Rabat et directeur de recherche à l'IRIS, interrogé par Agnieszka Kumor.



« Le Qatar est l'un des trois plus grands exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié. (...) Certains contrats au Japon n'ont pas été renouvelés, ce qui libère des volumes à l'exportation. (...) Mais le Qatar n'est pas la solution au problème gazier de l'Europe. C'est une partie de la solution. »



La ville de Lviv visée par des frappes de missiles, alors que Joe Biden était en Pologne, à 70 kilomètres



Des frappes de missiles se sont abattues à deux reprises non loin du centre-ville de Lviv samedi, alors que le président américain Joe Biden était en visite officielle en Pologne, à 70 kilomètres. Vers 16h00, une sirène a retenti : trois grosses explosions ont été entendues, alors que beaucoup de passants, désormais habitués aux alertes, ne s’étaient pas mis à l’abri, explique notre correspondant Stéphane Siohan.



Une énorme colonne noire a été visible. Selon les premières informations, des missiles de croisière russes de type Kalibr se sont abattus sur un important dépôt de carburant, à environ trois kilomètres du centre. La municipalité a donné un bilan provisoire : cinq personnes ont été blessées. Il a été demandé aux habitants de rester autant que possible dans les abris anti-aérien. Et pour cause : peu après 19h00, une seconde salve de missiles s’est abattue sur Lviv, semblant cette fois cibler des objectifs militaires.



Jusqu’ici, Lviv avait été relativement épargnée. Le second bombardement a eu lieu au moment où Joe Biden prenait la parole à Varsovie pour dénoncer l’invasion russe. Pour Andriy Sadovy, le maire de Lviv, il s’agissait d’une façon de saluer le président américain.



00h10 : Zelensky exige des avions et des armes des Occidentaux, demande s’ils ont peur de Moscou



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, visiblement irrité, a exigé samedi des pays occidentaux qu'ils fournissent une partie de leur matériel militaire à l'Ukraine et leur a demandé s'ils avaient peur de Moscou. Plusieurs pays se sont engagés à envoyer des systèmes anti-blindés, des missiles antiaériens ainsi que des armes légères à l'Ukraine, mais Volodymyr Zelensky a déclaré que Kiev avait surtout besoin de chars, d'avions et de systèmes anti-navires.



« Nous avons déjà attendu 31 jours. Qui dirige l'Otan? Est-ce encore Moscou, à cause d'intimidations ? », a-t-il affirmé dans une allocution vidéo.