Guerre en Ukraine: une base militaire de l'ouest du pays a été bombardée

« Les occupants ont mené une frappe aérienne sur le Centre international pour le maintien de la paix et de la sécurité. D'après les informations préliminaires, ils ont tiré huit missiles », a déclaré l'administration régionale de Lviv dans un communiqué. Cette base militaire est située à Yavoriv, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Lviv et à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec la Pologne, pays membre de l'Otan.



Instructeurs étrangers

La base de Yavoriv était l'un des principaux centres servant aux exercices militaires conjoints entre les forces ukrainiennes et celles de l'Otan. C'est en outre sur cette base qu'arrive une partie de l'aide militaire livrée à l'Ukraine par les pays occidentaux. Des instructeurs étrangers « travaillent » sur la base militaire bombardée dans la nuit de samedi à dimanche, a déclaré le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov. « La Russie a attaqué le Centre international pour le maintien de la paix et de la sécurité. Des instructeurs étrangers travaillent là-bas. L'information sur les victimes est en train d'être clarifiée », a déclaré le ministre dans un tweet.



La Russie a-t-elle prévenu avant de frapper ?

D'après les données publiques consultées par RFI ce matin, les États-Unis avaient en effet mis en place à Yavoriv des programmes de formation au maniement des chars et véhicules blindés depuis 2015, explique Vincent Souriau du service international. Cinq bataillons ukrainiens s'y entraînaient chaque année. C'est Barack Obama qui a noué cette collaboration après l'annexion de la Crimée en 2014. Il y a un mois encore, plus de 150 militaires de la garde nationale de Floride se trouvaient sur cette base. Le Pentagone avait indiqué en février 2022 qu'ils seraient exfiltrés en cas d'invasion russe. Des questions se posent donc : restaient-ils des membres des forces spéciales américaines sur la base ? La Russie a-t-elle prévenu l'état-major américain avant de frapper ?