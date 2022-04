Guerre en Ukraine: une usine militaire bombardée à Kiev

Une usine militaire fabriquant notamment des tanks a été visée ce samedi matin par un bombardement dans la banlieue de Kiev.



► Le président ukrainien a déclaré vendredi soir sur CNN qu'entre 2 500 et 3 000 soldats ukrainiens étaient morts depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ajoutant que 10 000 autres avaient été blessés.



►À la date du 15 avril, plus de cinq millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, selon les chiffres du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.



► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations en une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru, via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.



Les horaires sont donnés en temps universel (TU)



Une usine militaire visée par un bombardement à Kiev



Une usine militaire fabriquant notamment des tanks a été visée ce samedi matin par un bombardement dans la banlieue de Kiev, la capitale ukrainienne, a constaté un journaliste de l'AFP. Un grand nombre de militaires et de policiers étaient présents sur place, empêchant l'accès au complexe, d'où s'échappait de la fumée. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a indiqué sur Facebook ne pas avoir à ce stade d'informations sur les victimes potentielles.



Le ministère russe de la Défense a en effet annoncé avoir visé une usine de matériel militaire à Kiev, un jour après l'avertissement des forces russes qu'elles allaient intensifier leurs attaques sur la capitale ukrainienne. « Des armes air-sol de haute précision et de longue portée ont détruit des bâtiments de production d'une usine d'armement à Kiev », a annoncé le ministère dans un communiqué sur Telegram.



Une manifestation pro-Russie à Belgrade



Lors d'une marche organisée par des organisations ultra-nationalistes serbes à Belgrade, hier vendredi 15 avril, des manifestants ont brandi des drapeaux russes et serbes pour protester contre les autorités serbes qui ont voté la suspension de l'adhésion de la Russie au Conseil des droits de l'homme de l'ONU.



Des manifestants agitent des drapeaux russes et serbes lors d'une marche organisée par des organisations ultra-nationalistes serbes à Belgrade, le 15 avril 2022, pour protester contre les autorités serbes qui ont voté la suspension de l'adhésion de la Russie au Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

Des manifestants agitent des drapeaux russes et serbes lors d'une marche organisée par des organisations ultra-nationalistes serbes à Belgrade, le 15 avril 2022, pour protester contre les autorités serbes qui ont voté la suspension de l'adhésion de la Russie au Conseil des droits de l'homme de l'ONU.



Des explosions ont été entendues ce samedi aux premières heures de la journée dans la capitale ukrainienne, Kiev, et à Lviv, dans l'ouest du pays, ont rapporté les médias locaux. Les sirènes d'alerte ont retenti samedi dans une grande partie de l'Ukraine.



Sur Telegram, le maire de la capitale Kiev, Vitali Klitschko, a déclaré que des explosions avaient touché le quartier de Darnytskyi, à la périphérie de la ville. Il a ajouté que le nombre de victimes n'était pas connu et que les secouristes étaient sur place.