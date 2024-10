Guinaw rails nord : la section communale de Pastef crache sur le soutien de Mame Diarra Fam

À Guinaw rails nord la section communale de Pastef ne voit pas d'un bon oeil le soutien de Mame Diarra Fam à leur formation politique en perspectives des prochaines législatives. Les partisans d'Ousmane Sonko l'ont fait savoir à travers un communiqué, en date du 10 octobre parvenu à PressAfrik. Pour justifier leur prise de position, ces militants du Pastef sont revenus sur des faits qui ne plaident, apparemment pas en la faveur madame Fam pour battre campagne à leur côté.



La section communale Pastef de Guinaw rails dit prendre acte du soutien de Mame Diarra Fam. En revanche, elle est revenue sur certains faits comptables à madame Fam. "A la veille de la présidentielle, cette dame nous a accusés à tort d'avoir attaqué sa maison avec des coupes-coupes, des pierres et des cocktails Molotov", ont rappélé les militants de la section.



En sus, les pourfendeurs de l'ancienne parlementaire ont rappelé des faits "d'accusations infondées, d'insultes de mère, etc. "Nous n'oublierons jamais que si le projet de cette dame avait abouti, la présidentielle serait reportée, car elle a voté en violation de la Constitution pour le report de l'élection. Ce qui a abouti à la mort tragique de notre frère Modou GUEYE lâchement tué par les hommes de leur allié de circonstance Macky SALL, lors des manifestations contre ce report", ont -ils rembobiné.



Outre les accusations portées sur eux, ces militants de la section de Guinaw rails nord ont tenu à rappeler à la libérale ses propos lorsqu'elle traitait leur candidat Basirou Diomaye FAYE de poulet. "Nous la citons "gnoun dougnou votel guinaar", ont-ils fait entendre. Dès lors, la coordination communale Pastef Guinaw rails a estimé ne battre campagne à côté de Mame Diarra Fam. Dans la même logique, la coordination départementale et le bureau politique sont priés à prendre leurs responsabilités face à cette situation.