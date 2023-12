Guinée-Bissau: l'armée annonce une situation «sous contrôle» et l'arrestation du chef de la Garde nationale

En Guinée Bissau, l'armée annonce que la situation est « totalement sous contrôle », après l'arrestation du chef de la Garde nationale. Depuis cette nuit, cette unité, retranchée dans une caserne de Bissau, affrontait les Forces spéciales. Ces échanges de tirs faisaient suite à ce qui s'apparente à une tentative d'évasion de deux hautes personnalités de l'État soupçonnées de corruption.



Le commandant qui dirigeait cette opération s'est finalement rendu. D'après les informations de RFI, il s'agit du colonel Victor Tchongo. Il commandait donc les éléments de la Garde nationale qui ont exfiltré de leur cellule le 30 novembre 2023 le ministre de l'Économie Souleiman Seidi et le secrétaire d'État au Trésor public Antonio Monteiro. Les hommes armés s'étaient ensuite retranchés dans une caserne située dans le quartier Santa Luzia.



Ce matin du 1ᵉʳ décembre résonnaient encore dans Bissau des tirs nourris entre cette unité et les Forces spéciales, jusqu'à ce que le colonel Tchongo décide de se rendre pour éviter un bain de sang, a-t-il expliqué.



Plusieurs de ses éléments ont aussi été arrêtés. Les autres sont en fuite.



Le ministre Seidi et le secrétaire d'État Monteiro ont tous les deux été récupérés sains et saufs. Ils ont été remis dans leur cellule



Pour l'heure, il n'y a pas de bilan en termes de morts ou de blessés. L'armée sillonne les rues, et les accès à la présidence ont été fermés.