Guinée-Bissau: la purge de ministres proches d'Umaro Sissoco Embalo se poursuit

En Guinée-Bissau, serait-ce la suite d’une reconfiguration politique en cours ? Deux membres du gouvernement de transition ont été limogés par le président de la junte au pouvoir, le général Horta N’tam, par décret présidentiel mardi 6 octobre. Dans les deux cas, il s’agit de proches de l’ancien président Umaro Sissoco Embalo. L’ex-président a déclaré être candidat à la présidentielle du 6 décembre prochain, mais a été empêché de revenir à Bissau dimanche dernier par la junte au pouvoir.



Le général Mamasaliu Embalo a été démis de ses fonctions de ministre de l’Intérieur, alors que Virginia Maria da Cruz Godinho Pires Correia a été limogée de son poste de ministre de la Pêche et de l’Économie maritime.



Est-ce une coïncidence ? Dans les deux cas, il s’agit de personnalités qui gravitent dans l’entourage de l’ex-président Umaro Sissoco Embalo ? Le premier est son petit frère, la seconde est réputée proche d’un ténor du régime Embalo, selon plusieurs sources.



Des postes stratégiques



Les deux ont été remplacés dans la foulée. L’Intérieur est désormais assuré par Antonio Suca Ntchama, déjà à ce poste en 2013 et accusé d’être impliqué dans un réseau de trafic de citoyens syriens. Fidelis Forbs, lui, hérite du portefeuille de la Pêche. Il était jusqu’à présent conseiller du Premier ministre de transition Ilídio Vieira Té.



Dans les deux cas, il s’agit de postes particulièrement stratégiques : l’Intérieur, alors que la junte au pouvoir a promis d’organiser une présidentielle le 6 décembre prochain pour revenir à l’ordre constitutionnel, et la Pêche, qui représente plus de 5 % du PIB et un pilier de l’économie bissau-guinéenne.



Après l’interdiction de la junte au pouvoir de laisser l’ex-président Umaro Sissoco Embalo revenir au pays, ces nominations apparaissent comme une nouvelle étape de la recomposition institutionnelle en cours, avec « au centre le Premier ministre Illidio Vieira Té et le chef d'état-major des forces armées, le général Tomas Djassi », analyse un bon connaisseur des rouages politiques en Guinée-Bissau.