Guinée: Claude Pivi, condamné à la prison à perpétuité dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 et qui s’était évadé le 4 novembre 2023, «a été ramené à la maison centrale pour purger sa peine»

Arrêté au Liberia, après presqu’un an de cavale, Claude Pivi est de retour dans la capitale de la Guinée, selon le procureur militaire de Conakry qui a annoncé ce 19 septembre 2024 dans une déclaration que l'ancien ministre de la sécurité présidentielle de Moussa Dadis Camara était désormais à la prison centrale. « Le 17 septembre 2024, les efforts conjoints des forces de défense et de sécurité ont permis d’arrêter le fugitif. Il a été ramené à la maison centrale pour purger sa peine, conformément à la loi », a déclaré le colonel Alya Camara. Contacté par RFI, Maître Abdourahmane Dabo, avocat de Claude Pivi, confirme l’arrivée de ce dernier à Conakry et dit être en route pour la maison centrale pour le rencontrer. Après plusieurs mois de cavale, le colonel Claude Pivi a été arrêté par la police libérienne. L’un des hommes forts de la junte de Moussa Dadis Camara, il était le seul accusé absent le 31 juillet lors du verdict du procès historique des massacres du 28 septembre 2009. Le tribunal l'avait condamné par contumace à la prison à perpétuité.

Rfi

