Guinée: appel à la grève générale à partir de ce lundi 26 février

En Guinée, les 13 centrales syndicales du pays ont appelé tous les secteurs, privé, public et informel, à une grève générale et illimitée à partir de ce lundi 26 février. Un débrayage pour réclamer la baisse des prix des denrées de première nécessité, mais aussi la fin de la censure des médias. Plusieurs radios et télévisions sont à l’arrêt en Guinée, ne pouvant plus diffuser leurs programmes.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">