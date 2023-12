Guinée: la société civile exhorte le Président de la transition à s’adresser à la nation

La Société civile guinéenne qui dit ne plus supporter ce silence du Président est montée au créneau pour dénoncer cet état de fait. Dans une déclaration reprise par i-Radio, le bloc dirigé par Abdou Sakho interpelle le Président Doumbouya, « face à l’ampleur du drame, les doutes qui s’installent autour des origines de l’incendie, nous invitons le président de la transition à s’adresser immédiatement à la nation afin de rassurer sur sa volonté à situer non seulement les responsabilités mais aussi à respecter leur différents engagements dont le retour à l’ordre constitutionnel avant le 31 décembre 2024 », indique la note.



La société civile qui observe déjà une paralysie totale du pays invite le chef de la junte à définir une stratégie claire dans le but d’éviter la spéculation dans la gestion du stock de carburant disponible à travers le pays et puis réduire aussi les effets d’une éventuelle pénurie.



Les forces sociales de Guinée exigent aussi la libération immédiate des médias et de l’internet dans le but de lutter contre les rumeurs et aussi ouvrir une enquête sur les origines de ce drame.