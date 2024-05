Guinée: le FNDC veut se mobiliser contre toute prolongation de la transition au-delà du 31 décembre

Selon son responsable des opérations et porte-parole, Ibrahima Diallo, le FNDC s'opposera à tout projet de glissement du calendrier de la transition dirigée par Mamadi Doumbouya.



« Nous disons non à cette ambition. Et comme nous l'avons fait au temps d’Alpha Condé, quand nous combattions le troisième mandat, nous allons encore une fois nous battre contre toute idée de prolongation de la transition, a-t-il déclaré. Et pour ce faire, nous annonçons, à l'occasion de cette conférence de presse, une consultation de toutes les forces vives de la nation – les partis politiques, les syndicats, la société civile, la presse, qui est embastillée aujourd'hui, et les citoyens engagés – afin de faire ensemble une synergie d’action pour barrer la route aux sirènes “prorogationnistes”. Pour cela, nous sommes déterminés, nous sommes engagés et nous irons jusqu'au bout. »



Mais Ibrahima Diallo de constater que « le président de la transition n'a rien dit encore ». « Jusqu'à date, nous, nous croyons que le président de la transition va tenir son engagement de respecter le délai fixé pour la fin de la transition le 31 décembre 2024 ».