Guinée: le Président Alpha Condé annonce le report des Législatives-Referendum

Dans une déclaration faite à la télévision nationale ce vendredi, le Président Alpha Condé a annoncé le report de deux semaines des élections législatives et du référendum sur la Constitution.



Cet après-midi l’Organisation internationale de la francophonie (Oif), l’Union africaine (Ua) et la Communauté des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) avaient tous rappelé leurs observateurs qui devaient superviser les élections législatives et le référendum prévus en Guinée ce dimanche.