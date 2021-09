Guinée : les acteurs économiques espèrent une réouverture rapide des frontières

Adnan Abou Walid Al-Sahraoui, le chef du groupe armé jihadiste État islamique au Grand Sahara, a été neutralisé ("tué", selon l'Élysée) par l'armée française, a annoncé le président de la République Emmanuel Macron sur Twitter, dans la nuit de mercredi 15 à jeudi 16 septembre. Il avait notamment perpétré des attaques particulièrement meurtrières au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Portrait de celui qui avait été désigné par la France comme "l’ennemi prioritaire" au Sahel.



L’ONU a annoncé que plus de 288 000 personnes ont été touchées au Soudan par les inondations. La plupart des régions du pays ont connu de fortes pluies et la hauteur du Nil inquiète les autorités locales.



Notre invité dans cette édition est Général Valsero, un artiste camerounais qui se définit comme "rappeur, activiste pro-démocratie, défenseur de droits de l'Homme et des libertés". Son dernier album "Les loups sont de sortie" est très engagé. L'artiste sera en concert au Zénith de Paris samedi 18 septembre 2021.