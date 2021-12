Guinée: les ex-dirigeants Dadis Camara et Sékouba Konaté se retrouvent à Conakry

Les deux anciens dirigeants accompagnés de leurs épouses étaient très souriants auprès du géant Mamadi Doumbouya, le nouvel homme fort de Conakry, qui les a reçus à déjeuner ce samedi au palais présidentiel.



Une image encore inimaginable il y a quelques mois tellement leurs détracteurs avaient réussi à les éloigner l'un de l'autre.



Complices avant et pendant la transition de 2008-2009, les deux anciens hauts gradés de l’armée guinéenne, désormais à la retraite, ne s’étaient pas vus depuis plus de 10 ans, car forcés chacun de vivre en exil.







Samedi, c’était donc des retrouvailles entre Moussa Dadis Camara et Sékouba Konaté sous l'égide du colonel Doumbouya, qui les a autorisés il y a moins d’un mois à retourner en Guinée en visite.



Moussa Dadis Camara a abandonné le pouvoir le 3 décembre 2009, après avoir échappé à une tentative d’assassinat perpétré par l’un de ses plus proches collaborateurs. Sekouba Konaté a quant à lui cédé le pouvoir à Alpha Condé le 21 décembre 2010 après l’élection présidentielle de la même année.



Cette réconciliation affichée est une bonne nouvelle pour les soutiens des deux hommes. Et pour le colonel Doumbouya, une réussite politique, lui qui se présente comme un homme de justice prônant la réconciliation des Guinéens.