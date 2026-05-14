UFOA A U20 féminin : le Sénégal domine le Mali (4-0) et signe un troisième succès consécutif

Les « Lioncelles » poursuivent leur sans-faute dans le tournoi UFOA A U20 féminin. Ce jeudi, lors de la 3e journée, elles ont largement battu le Mali sur le score de 4 à 0.
Une nouvelle fois, Sokhna Nogaye Pene a été élue femme du match, grâce à un doublé qui a contribué à la large victoire sénégalaise.
Avec ce parcours parfait : trois matchs, trois victoires, les « Lioncelles » consolident leur place de leader au classement et affichent clairement leurs ambitions pour la suite de la compétition.
Le Sénégal disputera son prochain match face à la Guinée-Bissau, le dimanche 17 mai à 19h00 GMT.
Une nouvelle fois, Sokhna Nogaye Pene a été élue femme du match, grâce à un doublé qui a contribué à la large victoire sénégalaise.
Avec ce parcours parfait : trois matchs, trois victoires, les « Lioncelles » consolident leur place de leader au classement et affichent clairement leurs ambitions pour la suite de la compétition.
Le Sénégal disputera son prochain match face à la Guinée-Bissau, le dimanche 17 mai à 19h00 GMT.
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