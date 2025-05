Guinguinéo : marche pacifique après le meurtre d’une commerçante, les populations réclament plus de sécurité

À la suite du meurtre tragique de la commerçante Coumba Dali Diallo, survenu à la gare ferroviaire désaffectée de Guinguinéo (centre), les habitants de la localité ont organisé, hier, lundi, une marche pacifique pour dénoncer l’insécurité croissante.



Munis de brassards rouges et de pancartes où l’on pouvait lire « Justice pour Coumba Dali », « À bas les agresseurs » ou encore « Non à l'insécurité », les manifestants ont arpenté les rues de la ville pour exprimer leur colère et leur inquiétude.



Le Collectif pour la Défense des Intérêts et le Développement de Guinguinéo a profité de l’occasion pour relancer la demande d’implantation d’un commissariat de police dans la commune.



« Le récent assassinat barbare de notre concitoyenne Coumba Diallo dans les décombres de l’ancienne gare vient mettre à jour la nécessité de prendre des mesures urgentes afin d’assurer la sécurité des Guinguinéois », a déclaré Cheikh Tidiane Diop, membre du collectif.



Les femmes commerçantes, très affectées par le drame, ont également pris la parole pour lancer un appel aux autorités.



« Nous sommes dans la peine. La défunte travaillait avec nous. Le soir, nous sommes souvent contraintes de passer la nuit au marché. Nous sommes épuisées par les agressions répétées alors que nous cherchons juste à subvenir aux besoins de nos familles. Il nous faut un commissariat », a plaidé l’une d’elles.



La marche a aussi été marquée par la présence du député Ismaila Diallo, premier vice-président de l’Assemblée nationale, venu manifester son soutien aux populations.