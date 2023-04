Guy Marius Sagna rappelle à Macky qu'une proposition de loi modifiant trois articles du code électoral a été déposée à l'Assemblée

Le président de la République a confirmé samedi dans l'émission Yoon Wi où il était l'invité, la volonté du gouvernement de faire amnistier Khalifa Sall et Karim Wade, privés de leurs droits de voter et d’être éligibles.





Le parlementaire Guy Marius Sagna, rappelle à Macky qui selon lui, fait semblant d'oublier que le 07 mars 2023 l'opposition a déposé sur la table de l'assemblée nationale une proposition de loi pour la modification des articles L29, L30 et L57 du code électoral.



Le député considère même que "Macky et son groupe parlementaire BBY refusent de discuter de cela à l'assemblée nationale. Comment quelqu'un qui empêche un dialogue prévu par la constitution dans l'assemblée nationale peut inviter au dialogue ? S'interroge t'il.



En réalité, " celui qui est le plus contre le dialogue dans ce pays est celui qui crie le plus au dialogue car étouffant à l'assemblée nationale: Macky."



Ce que Macky veut en réalité, à en croire Guy Marius Sagan " c'est passer par l'amnistie de Karim et Khalifa et ses criminels économiques et de sang. Macky veut aussi passer par l'amnistie pour maintenir l'épée de Damoclès des articles L29, L30 et L57 du code électoral afin de pouvoir empêcher les candidatures de Sonko et des autres.Penser que les citoyens ne comprendront pas cela c'est - comme le dit son allié - IDYot."