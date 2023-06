Guy Marius Sagna révèle : " Je suis au courant d'un projet d'arrestations de Abass Fall et moi"

Les députés Guy Marius Sagna et Abass Fall font l'objet "d'un projet d'arrestations". C'est M. Sagna lui-même qui donne l'information sur sa page Facebook.



"Plusieurs jours je suis au courant d'un projet d'arrestations du député Abass Fall et moi par Macky Sall qui prétend que nous sommes les "lieutenants" de Ousmane Sonko qu'il faut impérativement emprisonner comme ce fut le cas en mars 2021 quand nous avons été arbitrairement emprisonnés pendant un mois dans les prisons du Cap Manuel, de Sébikotane et de Rebeuss. Macky veut bâillonner toutes les voix de la résistance constitutionnelle", a écrit Guy Marius Sagna sur sa page Facebook.



Mais ce projet ne va pas faire reculer Guy Marius Sagna. L'activiste informe qu'il fait focus à son "poste de résistance constitutionnelle".



" Focus sur : la résistance populaire et constitutionnelle pour rétablir les droits et la participation du vrai chef de l’opposition, le patriote Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024", a-t-il fait savoir.



Mieux, Guy Marius Sagna fait savoir qu'il fait aussi focus sur : " l'appel à l’ensemble des Sénégalais d'ici et de la diaspora, aux frères et sœurs africains et aux internationalistes à la solidarité active avec le peuple et la jeunesse en lutte au Sénégal".



M. Sagna exige : " la libération de tous les détenus politiques et la punition des auteurs (policiers, gendarmes, nervis) de tueries à balles réelles".



De même M. Sagna soutient qu'il met l'accent sur "La mise en garde contre le coup d’État constitutionnel qu’est une troisième candidature illégale de Macky Sall dont la Constitution dit clairement que « nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs » ".