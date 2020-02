Guy Marius Sagna: sa demande de mise en liberté provisoire encore rejetée

Et de deux! La demande de mise en liberté provisoire introduite par les avocats de l'activiste Guy Marius Sagna, le 30 janvier dernier, vient d'être rejetée. Selon Libération Online qui donne l'information, le ministère public a remis son réquisitoire au doyen des juges qui l'avait saisie de cette demande.



Par conséquent, Guy Marius Sagna va encore rester en prison. Arrêté le 29 novembre devant les grilles du Palais de la République, le membre de la plateforme Frapp France Dégage est depuis lors en prison. Et c'est la deuxième fois que le parquet lui refuse une liberté provisoire.



Pour rappel, Guy Marius Sagna a été arrêté et placé sous mandat de dépôt en même temps que Docteur (Dr) Babacar Diop et d'autres activistes. Ces derniers ont tous recouvert la liberté sauf Guy.