Habib Sy ancien ministre et et initiateur du PACTE : "Avoir un candidat unique de l'opposition en 2019 est impossible"

Une candidature unique pour l'opposition en 2019. l'ancien ministre Habib Sy pense que c'est de l'ordre de l'impossible, vu le contexte et la composition actuels du champ politique sénégalais. Après avoir rencontré tous les leaders de l'opposition pour les réunir autour du "Pacte", il a opté pour des candidatures plurielles qui s'accorderaient à se réunir autour de celle qui arriverait au second tour pour faire face à Macky Sall.

"Ce qui est souhaitable, on l'a dit dans le Pacte, c'est qu'il y ait un candidat unique, mais ce la semble impossible, il faut travailler dans le sens d'avoir deux, trois, quatre candidats crédibles qui adhèrent au Pacte. L'essentiel c'est que tous ces candidats se disent voilà comment nous allons à l'élection. Parce que, si on ne le fait pas, il y aura une autre dispersion qui va favoriser le candidat Macky Sall et c'est ça qu'il faut éviter", a déclaré Habib Sy dans le journal L'Observateur.



L'ancien ministre dit avoir les accords de principe de l'ensemble des leaders de l'opposition comme Idrissa Seck, Cheikh Bamba Dièye, Malick Gackou, Pape Diop, les amis de Khalifa Sall. Il lui reste à s'entretenir avec le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais (Pds) Oumar Sarr, qui lui a promis un entretien.