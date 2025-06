Habib Sy sur le dialogue national : « Il y a trop de participants, trop de folklore…»

Le Président du Conseil d’administration de la Senelec, Habib Sy, a dénoncé le manque de rigueur et d’efficacité sur le dialogue national portant sur le système politique. Il a estimé qu’il y a « trop de folklore » et « trop de participants » ce qui, selon lui, entache les véritables enjeux de la rencontre.



Habib Sy a suggéré d’opter pour une méthode plus rigoureuse. « Quand vous mélangez politiques, société civile, chefs religieux, etc, ce n'est pas toujours utile. Il faut un format plus restreint, avec des acteurs expérimentés, capables d’apporter des contributions pertinentes », a-t-il souligné lors de son passage le 1er juin à l’émission Jury du dimanche sur I-radio.