Hajj2022 : Plus de 50 pèlerins bloqués à Dakar, la Conciergerie voyage accusée « d’escroquerie »

Encore des pèlerins qui ne verront pas la Kaaba, lieu e culte à la Mecque cette année. Plus de 50 pèlerins ont été bloqués à Dakar. Ils sont, au moment où ces lignes sont écrites, devant les bureaux de la Conciergerie voyage sis sur les deux voies Sacré-Cœur. Ils accusent l’agence en question « d’escroquerie » et crient au scandale.



« L’agence Conciergerie voyage nous a trompé. Elle nous a donné de grandes enveloppes contenant tous les documents de voyages. Mais tous ces documents sont des faux, rien n’est en règle. Les visas et les billets qu’on nous a remis sont fictifs », scandent les pèlerins au micro de BuurNews.



Ces derniers disent avoir versé des sommes allant de 4 à 6 millions F Cfa à ladite agence. En pleurent, ils appellent le président de la République Macky Sall et la Première dame Marième Faye Sall à leurs venir en aide.