Hausse abusive du prix du pain: 2 251 baguettes saisies, six boulangers sanctionnés à Tivaouane

La Brigade régionale du commerce de Thiès a intensifié ses opérations de contrôle dans le cadre du Gamou 2026 à Tivaouane. Lors d’une intervention, les agents du service ont saisi 2 251 baguettes de pain faisant l’objet d’une infraction au prix réglementé.
A l’origine de cette action policière, les baguettes étaient proposées aux consommateurs entre 175 et 200 F CFA, alors que le prix normal est fixé à 150 F CFA. Face à cette anomalie, six opérateurs économiques ont été identifiés et sanctionnés conformément aux dispositions légales en vigueur.
A l’origine de cette action policière, les baguettes étaient proposées aux consommateurs entre 175 et 200 F CFA, alors que le prix normal est fixé à 150 F CFA. Face à cette anomalie, six opérateurs économiques ont été identifiés et sanctionnés conformément aux dispositions légales en vigueur.
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