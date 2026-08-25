Hausse abusive du prix du pain: 2 251 baguettes saisies, six boulangers sanctionnés à Tivaouane

La Brigade régionale du commerce de Thiès a intensifié ses opérations de contrôle dans le cadre du Gamou 2026 à Tivaouane. Lors d’une intervention, les agents du service ont saisi 2 251 baguettes de pain faisant l’objet d’une infraction au prix réglementé.



A l’origine de cette action policière, les baguettes étaient proposées aux consommateurs entre 175 et 200 F CFA, alors que le prix normal est fixé à 150 F CFA. Face à cette anomalie, six opérateurs économiques ont été identifiés et sanctionnés conformément aux dispositions légales en vigueur.