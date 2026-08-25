Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Hausse abusive du prix du pain: 2 251 baguettes saisies, six boulangers sanctionnés à Tivaouane



Hausse abusive du prix du pain: 2 251 baguettes saisies, six boulangers sanctionnés à Tivaouane
La Brigade régionale du commerce de Thiès a intensifié ses opérations de contrôle dans le cadre du Gamou 2026 à Tivaouane. Lors d’une intervention, les agents du service ont saisi 2 251 baguettes de pain faisant l’objet d’une infraction au prix réglementé.

A l’origine de cette action policière, les baguettes étaient proposées aux consommateurs entre 175 et 200 F CFA, alors que le prix normal est fixé à 150 F CFA. Face à cette anomalie, six opérateurs économiques ont été identifiés et sanctionnés conformément aux dispositions légales en vigueur.  
Autres articles

Dia Koussa

Mardi 25 Août 2026 - 15:10


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter