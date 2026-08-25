Assemblée nationale: Al Aminou Lô fera sa Déclaration de politique générale de 1er septembre

Le Premier ministre sénégalais, Ahmadou Al Aminou Lô, prononcera le mardi 1er septembre 2026 sa Déclaration de politique générale (DPG) devant l'Assemblée nationale dirigée par la majorité parlementaire d’Ousmane Sonko, aujourd’hui en désaccord politique avec le chef d’Etat Diomaye Faye. Le locataire de la Primature exposera donc la feuille de route stratégique, les orientations économiques et les priorités d'action de son équipe pour les mois à venir.



Une Déclaration de politique générale attendue



Selon l'article 109 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la DPG doit intervenir au plus tard trois mois après l'entrée en fonction du Gouvernement. Al Aminou Lô ayant été nommé Premier ministre le 25 mai 2026 et son gouvernement formé le 1er juin 2026, la date butoir calculée par l'opposition et plusieurs observateurs se situe entre le 25 août et le 1er septembre 2026, selon les interprétations de chaque camp.



Alors que certains membres de l'équipe gouvernementale dont Serigne Guèye Diop (ministre de l’Industrie et du Commerce) rappellent que le Premier ministre prendra le temps nécessaire que lui permet la Constitution pour parfaire sa feuille de route, une partie de l’opposition et le Pastef (majorité parlementaire) exigeaient le respect strict des délais constitutionnels.



Contexte politique



La Déclaration de politique générale d'Ahmadou Al Aminou Lô s'inscrit dans un contexte de négociations cruciales et de réajustement stratégique entre le Sénégal et le Fonds Monétaire International (FMI). Une mission de l’Institution de Bretton Woods, dirigée par Mercedes Vera Martin, séjourne même à Dakar du 19 août au 1er septembre 2026.



Plusieurs analystes politiques et économistes avaient même prédit que, cette fois, le FMI pourrait débloquer de nouveaux fonds pour le Sénégal, à condition que le parlement ne s’oppose pas à la trajectoire gouvernementale, où une restructuration de la dette n’est pas écartée.