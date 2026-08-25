Gamou de Médina Baye : Mouhamadou Mactar Cissé salue l’œuvre de Baye Niass

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Mactar Cissé, a salué lundi, lors de la cérémonie officielle du Gamou de Médina Baye à Kaolack, l’œuvre de Cheikh Ibrahima Niass, dit Baye Niass, dans la diffusion des enseignements de l’islam à travers le monde.



Il a présenté le défunt guide religieux comme une « fierté pour Médina Baye, pour le Sénégal et pour l’islam », tout en rappelant que le Mawlid constitue un moment de prière, de dévotion et de réflexion sur les enseignements du Prophète Mouhamed (PSL).



Mouhamadou Mactar Cissé a également salué l’engagement du khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, notamment ses actions en faveur de la paix dans plusieurs pays en conflit. Il a réaffirmé la volonté de l’État d’accompagner les foyers religieux dans leurs missions et sollicité des prières pour le président Bassirou Diomaye Faye, ainsi que pour la paix et la cohésion sociale au Sénégal et dans le monde.



Le ministre de la Justice, Moussa Sarr, et ses collègues en charge de la Communication, Bakary Sarr, de l’Énergie et du Pétrole, El Hadji Abdourahmane Diouf, et des Pêches et de l’Économie maritime, Amy Mara Dieye, ont composé la délégation gouvernementale.



Le gouverneur de Kaolack, Guedji Diouf, le maire de la ville, Serigne Mboup, le porte-parole de Médina Baye, Cheikh Mahi Aliou Cissé, ainsi que plusieurs notabilités religieuses ont également pris part à la cérémonie officielle du Gamou.